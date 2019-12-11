2019-12-11T18:06:48+03:00
Происшествия

В воронежской школе обвалился потолок

К счастью, никто не пострадал
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: скриншот соцсети.Фото: скриншот соцсети.
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В Воронеже в школе №18 обвалился потолок. Фотографии появились в соцсетях в среду, 11 декабря. К счастью, никто не пострадал. Обращения за медицинской помощью не потребовались.

- Произошло падение нескольких элементов подвесного потолка армстронг - плитки и крепления. Образовавшийся мусор был оперативно убран, подвесной потолок будет восстановлен в ближайшее время, учебный процесс не прерывался, - прокомментировали в мэрии.

Крепления подвесного потолка в школе дополнительно проверят во избежание повторения инцидента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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