В воронежской школе обвалился потолок
К счастью, никто не пострадал
Фото: скриншот соцсети.
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В Воронеже в школе №18 обвалился потолок. Фотографии появились в соцсетях в среду, 11 декабря. К счастью, никто не пострадал. Обращения за медицинской помощью не потребовались.
- Произошло падение нескольких элементов подвесного потолка армстронг - плитки и крепления. Образовавшийся мусор был оперативно убран, подвесной потолок будет восстановлен в ближайшее время, учебный процесс не прерывался, - прокомментировали в мэрии.
Крепления подвесного потолка в школе дополнительно проверят во избежание повторения инцидента.
ИСТОЧНИК KP.RU