В Воронеже временно закрыли парикмахерскую из-за нарушений санитарных норм

СЕГОДНЯ 17:35 2019-12-11T17:35:28+03:00

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В Воронеже на 15 суток закрыли парикмахерскую «Василиса» на улице Урицкого. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по региону в среду, 11 декабря.

Специалисты Роспотребнадзора нашли в работе парикмахерской нашли нарушения санитарных норм. Так, личные вещи сотрудников и рабочая одежда хранятся вместе. Кроме того, в зале не осуществляется обеззараживание воздуха. А чистые и грязные полотенца для обслуживания клиентов хранятся в одном и том же месте.

Также организация не предоставила договор на проведение дезинсекционных и дератизационных работ. Специалисты нашли и другие нарушения, которые представляют угрозу причинения вреда здоровью, распространения инфекционных заболеваний.

Суд признал индивидуального предпринимателя виновным в административном правонарушении по ст. 6.4 КоАП РФ. И назначил наказание в виде приостановления деятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU