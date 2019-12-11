В Воронежской области посадили 7 миллионов деревьев

СЕГОДНЯ 16:41 2019-12-11T16:42:46+03:00

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В Воронежской области с начала 2019 года посадили больше семи миллионов деревьев в рамках лесовосстановительной кампании «Сохранение лесов». Об этом сообщили в пресс-службе Управления лесного хозяйства региона в среду, 11 декабря.

Большая часть работ была сосредоточена в Давыдовском, Донском и Новоусманском лесничествах. На их долю пришлось 40% всех сеянцев. Всего в программе приняло участие 23 лесничества. Сосны и березы высадили на площади 1739 гектаров.

Напомним, программа по лесовосстановлению стартовала в этом году. К 2024 года планируется увеличить площадь посадки лесных культур до 2,3 тысяч гектаров. На старте проекта эта цифра составляла 1,5 тыс. га.

ИСТОЧНИК KP.RU