2019-12-11T16:11:06+03:00
Происшествия

Из-за загрязнения воздуха на крупное воронежское предприятие возбудили административные дела

Прокуратура нашла в филиале ПАО «Квадра» нарушения в эксплуатации установок очистки газа
Юлия ДИДЕНКО
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Воронежская прокуратура возбудила административные дела на филиал ПАО «Квадра» - «Воронежская генерация» из-за нарушений закона об охране атмосферного воздуха. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в среду, 11 декабря.

Так, во время проверки обнаружились нарушения при эксплуатации установок очистки газа. Также предприятие не своевременно предоставляла экологическую информацию в уполномоченные органы.

- Возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 3 ст. 8.21 КоАП РФ (нарушение правил эксплуатации, неиспользование сооружений, оборудования или аппаратуры для очистки газов и контроля выбросов вредных веществ в атмосферный воздух, которые могут привести к его загрязнению, либо использование неисправных указанных сооружений, оборудования или аппаратуры) и ст.8.5 КоАП РФ (сокрытие или искажение экологической информации), - сообщили в прокуратуре.

Кроме того, предприятие должно устранить нарушения и привлечь виновных лиц к ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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