Из-за аномального тепла в воронежских лесах зацвели пролески
В середине декабря в лесах под Воронежем горожане обнаружили синие цветы пролески. Растения сбились с биологического ритма из-за аномально теплой погоды. Снежный покров пролежал в начале декабря всего несколько дней и сошел без следа, а цветы приняли это за приход весны.
В последние годы стало привычным повторное осеннее цветение плодовых деревьев и сирени. Вот и цветы «потеряли ориентацию».
Кстати, оттепель в Воронеж пришла надолго и может сохраниться до самого Нового года. А, значит, праздник мы, похоже, будет встречать как в сказке «12 месяцев» - с подснежниками.
ИСТОЧНИК KP.RU