2019-12-11T15:46:44+03:00
Общество

Из-за аномального тепла в воронежских лесах зацвели пролески

Декабрьская оттепель затянулась на несколько недель
Елена ФЕДЯШЕВА
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Новый год будет встречать с подснежникамиНовый год будет встречать с подснежникамиФото: Елена ФЕДЯШЕВА
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В середине декабря в лесах под Воронежем горожане обнаружили синие цветы пролески. Растения сбились с биологического ритма из-за аномально теплой погоды. Снежный покров пролежал в начале декабря всего несколько дней и сошел без следа, а цветы приняли это за приход весны.

В последние годы стало привычным повторное осеннее цветение плодовых деревьев и сирени. Вот и цветы «потеряли ориентацию».

Кстати, оттепель в Воронеж пришла надолго и может сохраниться до самого Нового года. А, значит, праздник мы, похоже, будет встречать как в сказке «12 месяцев» - с подснежниками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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