2019-12-11T14:40:25+03:00
Происшествия

В Воронежской области пристав скрыла имущество должника, чтобы улучшить показатели работы

Женщине назначили штраф в 30 тысяч рублей и уволили
Юлия ДИДЕНКО
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Россошанский райсуд вынес приговор судебному пристава за превышение должностных полномочий. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Воронежской области в среду, 11 декабря.

Выяснилось, что в конце 2018 года женщина решила улучшить показатели по службе. Тогда она составила акт об отсутствии имущества у должника. которое могут взыскать. После пристав окончила исполнительное производство и вернула исполнительный лист взыскателю. При этом она даже не выезжала по месту жительства должника.

В суде пристав признала свою вину. Ей назначили штрафа в размере 30 тыс. рублей и уволили с должности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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