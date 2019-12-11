В воронежском микрорайоне на день отключат воду
В четверг, 12 декабря, жителям микрорайона Тепличный потребуется запастись водой. В период с 10.30 до 16.00 у них пересохнут краны.
Как рассказали в пресс-службе водоканала, рабочие предприятия будут в плановом порядке устанавливать запорную арматуру на сетях. Это позволит в случае аварий отключать водоснабжение не во всем Тепличном, а только в одной из его частей.
- Монтаж задвижки решено проводить в дневное время в рабочий день, поскольку при плюсовых дневных температурах это позволит сохранить тепло в домах и запустить котельные уже к моменту возврата с работы большинства жителей микрорайона, - рассказали в РВК.
ИСТОЧНИК KP.RU