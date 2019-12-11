2019-12-11T14:35:48+03:00
Общество

В воронежском микрорайоне на день отключат воду

В Тепличном установят запорную арматуру
Елена ФЕДЯШЕВА
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В четверг, 12 декабря, жителям микрорайона Тепличный потребуется запастись водой. В период с 10.30 до 16.00 у них пересохнут краны.

Как рассказали в пресс-службе водоканала, рабочие предприятия будут в плановом порядке устанавливать запорную арматуру на сетях. Это позволит в случае аварий отключать водоснабжение не во всем Тепличном, а только в одной из его частей.

- Монтаж задвижки решено проводить в дневное время в рабочий день, поскольку при плюсовых дневных температурах это позволит сохранить тепло в домах и запустить котельные уже к моменту возврата с работы большинства жителей микрорайона, - рассказали в РВК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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