В Воронежской области разыскивают 46-летнего мужчину

СЕГОДНЯ 13:03 2019-12-11T13:03:03+03:00

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В Россоши начали поиски 46-летнего Андрея Чижко. Родственники потеряли с ним связь 30 ноября. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» в среду, 11 декабря.

Рост пропавшего - 170 см. У Андрея Чижко худощавое телосложение, седые волосы и голубые глаза. В день исчезновения мужчина был в темно-синей куртке, черных штанах, черных ботинках и темно-серой кепке. Россошанец может нуждаться в медицинской помощи.

Всех, кто что-либо знает или слышал о местонахождении Андрея Чижко, волонтеры просят звонить по телефонам: 8 800 700 54 52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU