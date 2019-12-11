2019-12-11T13:03:03+03:00
Общество

В Воронежской области разыскивают 46-летнего мужчину

Россошанец Андрей Чижко ушел из дома 30 ноября
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
Фото: из группы «Лиза Алерт Воронеж» в соцсети.Фото: из группы «Лиза Алерт Воронеж» в соцсети.
Изменить размер текста:

В Россоши начали поиски 46-летнего Андрея Чижко. Родственники потеряли с ним связь 30 ноября. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» в среду, 11 декабря.

Рост пропавшего - 170 см. У Андрея Чижко худощавое телосложение, седые волосы и голубые глаза. В день исчезновения мужчина был в темно-синей куртке, черных штанах, черных ботинках и темно-серой кепке. Россошанец может нуждаться в медицинской помощи.

Всех, кто что-либо знает или слышал о местонахождении Андрея Чижко, волонтеры просят звонить по телефонам: 8 800 700 54 52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24