В Воронежской области разыскивают 46-летнего мужчину
Россошанец Андрей Чижко ушел из дома 30 ноября
Фото: из группы «Лиза Алерт Воронеж» в соцсети.
Изменить размер текста:
В Россоши начали поиски 46-летнего Андрея Чижко. Родственники потеряли с ним связь 30 ноября. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» в среду, 11 декабря.
Рост пропавшего - 170 см. У Андрея Чижко худощавое телосложение, седые волосы и голубые глаза. В день исчезновения мужчина был в темно-синей куртке, черных штанах, черных ботинках и темно-серой кепке. Россошанец может нуждаться в медицинской помощи.
Всех, кто что-либо знает или слышал о местонахождении Андрея Чижко, волонтеры просят звонить по телефонам: 8 800 700 54 52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU