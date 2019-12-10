В центре Воронежа у рынка установили новые светофоры

СЕГОДНЯ 17:16 2019-12-10T17:16:55+03:00

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В паблике «Удобный Воронеж» ВКонтакте разместили фото нового старого пешеходного перехода на пересечении улиц Куколкина и Фридриха Энгельса. На нем появились знак и светофоры. Разметку пока не нанесли. Впрочем и ранее обещали, что сделают ее только весной 2020 года. Иначе за зиму от нее мало что бы осталось.

Напомним, ликвидация перехода от Центрального рынка к ТЦ «Атмосфера» вызвала протест местных жителей. Дорогу стало неудобно переходить, приходилось рисковать жизнью, лавируя между машинами. Вернулись к серьезному обсуждению этой проблемы после объявления мэром Воронежа Вадимом Кстениным моратория на ликвидацию старых переходов. В контакте с общественниками разработали проект, предусматривающий классический регулируемый перекресток с «зебрами» со всех сторон и антикарманы на улице Куколкина и у Центрального рынка.

ИСТОЧНИК KP.RU