В Воронеже у Центрального рынка обустроят антикарманы, чтобы вернуть пешеходные переходы

СЕГОДНЯ 18:27 2019-11-25T18:27:00+03:00

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25 ноября началось обустройство антикарманов на улицах Фридриха Энгельса и Куколкина. Речь идет о перекрестке неподалеку от Центрального рынка. Напомним, о том, что «зебра» в этом месте исчезнет стало известно в конце декабря 2018 года. Судьбу пешеходного перехода у Центрального рынка обсудили еще 21 августа. Теперь все определилось.

Как объясняют в пресс-службе мэрии, обустройство антикарманов необходимо для организации перекрестка и, соответственно, регулируемых пешеходных переходов. До конца года на данном участке установят знаки «Пешеходный переход» и светофор. Разметка, скорее всего, появится уже весной 2020-го.

- Ранее рассматривался вариант со строительством светофора на пересечении улиц Фридриха Энгельса и Куколкина и обустройством отнесенного в сторону Центрального рынка перехода на улице Фридриха Энгельса. Такой вариант мог быть реализован потому, что в тот период перед проектируемым переходом располагался въезд на подземную парковку, поэтому схема была логичной и безопасной, без конфликтных точек. Некоторое время назад вместо въезда здесь был организован выезд автомобилей с подземной парковки, в результате чего при реализации первоначальной схемы с организацией отнесённого пешеходного перехода на улице Фридриха Энгельса появлялась конфликтная точка – выезд с парковки прямо на переход, - объяснили в пресс-службе мэрии.

В итоге специалисты профильных структурных пришли к решению устроить на улице Фридриха Энгельса со стороны Центрального рынка антикарман и классический регулируемый перекресток с пешеходными переходами со всех сторон. Кроме того, планируется обустройство диагонального перехода.

ИСТОЧНИК KP.RU