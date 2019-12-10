В Воронеже начали украшать улицы к Новому году

СЕГОДНЯ 16:21 2019-12-10T16:21:43+03:00

Свои фасады и витрины уже украсили некоторые предприятия

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В управе Центрального района прошла рабочая встреча с представителями предприятий потребительского рынка, общественного питания и мест массового пребывания людей. Там обсудили оформление улиц к Новогодним и Рождественским праздникам.

В пресс-службе мэрии рассказали, что украшение улиц и фасадов зданий стало доброй традицией. А некоторые предприятия уже приступили к оформлению своих входных групп и витрин. Украшение власти рекомендуют осуществлять в соответствии с концепцией, разработанной управлением главного архитектора города.

Также на встрече отдельное внимание уделили вопросам обеспечения мер пожарной безопасности, а также антитеррористической защищенности объектов во время праздников.

ИСТОЧНИК KP.RU