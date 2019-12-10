В райцентре Воронежской области в школе морозили детей

СЕГОДНЯ 14:58 2019-12-10T14:58:30+03:00

Температура в классах была на пять градусов ниже нормы

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Прокуроры вместе с санитарными врачами нагрянули в Верхнемамонскую школу. Родители пожаловались, что дети мерзнут в общеобразовательном учреждении.

- В ходе проверки выяснилось, что температура воздуха в кабинетах для занятий 1-7-х и 9-х классов, в спортивном зале, актовом зале, кабинете информатики, раздевалке, коридоре и библиотеке составляла около 12-13 °С, что ниже установленной законом нормы более чем на 5 градусов. Согласно действующему законодательству, температура воздуха в помещениях образовательного учреждения должна быть не ниже 18 °С, а в спортивном зале - не ниже 17 °С. Прокуратура района возбудила в отношении руководителя школы административное дело за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU