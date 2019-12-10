В Воронеже на переходе сбили бабушку с девочкой

СЕГОДНЯ 10:53 2019-12-10T10:53:33+03:00

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9 декабря в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 147 ДТП. В восьми авариях восемь человек получили травмы и один погиб.

В Воронеже около восьми утра на улице Краснознаменной «Фольксваген Поло» сбил 62-летнюю женщину и 8-летнюю девочку. По предварительным данным, 30-летняя автоледи наехала на них на нерегулируемом пешеходном переходе. Пострадавших отправили в больницу.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU