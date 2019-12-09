Житель Воронежской области заплатит пять тысяч за избиение жены ногами

СЕГОДНЯ 20:07 2019-12-09T20:07:56+03:00

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В Нижнедевидком районе суд вынес приговор местному жителю за избиение жены. Мужчину признали виновным и назначили штраф пять тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе суда в понедельник, 9 декабря.

Так, 18 октября около девяти утра мужчина поссорился с женой. Он повалил ее на пол и начал избивать ногами. К счастью, травмы не повлекли вреда здоровью. Поэтому уголовное дело на него не возбудили.

Однако на местного жителя составили протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.1.1 КоАП РФ. На судебном заседании мужчина признал вину и раскаялся Ему назначили штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU