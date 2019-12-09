2019-12-09T19:03:24+03:00
Общество

Большинство воронежцев высказались за смертную казнь

При этом горожане против публичного наказания
Юлия ДИДЕНКО
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Институт общественного мнения «Квалитас» провел опрос среди воронежцев, чтобы выяснить, как горожане относятся к практике смертной казни.

Выяснилось, что большинство воронежцев (54%) настаивает на сохранении смертной казни, как высшей меры наказания. При этом число сторонников ее увеличивается с возрастом респондентов. Так, только 45% молодежи высказывается за наказания. А среди пожилых людей поддерживают меру уже 65% опрошенных. В целом, с годами число сторонников смертной казни уменьшается.

Среди всех преступлений, которые заслуживают смертной казни, на первое место воронежцы поставили педофилию - 75%. Далее идут серийные убийства - 69%. Также, по мнению местных жителей, казни заслуживают и террористы - 65%. А еще люди, совершившие преднамеренное убийство - 50%.

Что же касается практики публичной казни, то большинство воронежцев (73%) высказались против нее. Другие 16% пропустили бы на казнь близких родственников или жертв преступника. Но только каждый десятый опрошенный (10%) уверен, что казнь нужно проводить при массовом скоплении народа или показывать ее по телевизору.

ИСТОЧНИК KP.RU

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