Воронежское метро пустят по трамвайным маршрутам

СЕГОДНЯ 18:07 2019-12-09T19:33:07+03:00

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В Воронеже состоялось еженедельное рабочее совещание мэра Воронежа Вадима Кстенина. Главной темой обсуждения на этот раз стала подготовка проекта Генерального плана городского округа на 2021-2041 годы.

Руководитель управления главного архитектора Людмила Подшивалова рассказала, что одним из основополагающих аспектов генплана в этот раз является то, что развитие Воронежа будет осуществляться по сценарию «Компактного города» с учетом комплексного развития отдельных периферийных территорий.

На планерке была затронута тема воронежского метро. Людмила Подшивалова отметила, что на его постройку уйдет немало времени. Сначала необходимо возвести два дублера Московского проспекта, один из которых пройдёт по улицам 60-й Армии и Солнечной с выходом на улицу Антонова-Овсеенко и проспект Труда, а другой - по улицам Загоровского, Шишкова и Карпинского до проспекта Труда с организацией одностороннего движения по улицам Шишкова и Карпинского.

Далее уже построят кольцевую окружную дорогу и две новые развязки. После этого власти займутся метро. Сроки его постройки будут зависеть от объемов госфинансирования.

Первоочередные сеть легкорейсового транспорта будет развиваться в наиболее востребованном направлении - северо-запад – центр – юго-восток с участками сети в центральной части города, и частично в Левобережный и Железнодорожный районы. Протяженность сети на первую очередь составит порядка 39,5 км, протяженность первоочередной линии – 17,7 км. Общая протяженность сети составит 138 км. При этом в городе появится четыре депо.

Примечательно, что новая сеть будет частично повторять трамвайные маршруты.

ИСТОЧНИК KP.RU