2019-12-09T17:43:11+03:00
Общество

В Воронеже возбудили уголовное дело против отчима, лупившего ремнем мальчиков 6 и 11 лет

Мать ему в этом не препятствовала
Юрий КОЗЛОВ
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Отчиму, четыре года "воспитывавшему" не родных детей ремнем, грозит до семи лет тюрьмы.Отчиму, четыре года "воспитывавшему" не родных детей ремнем, грозит до семи лет тюрьмы.Фото: Александр ГЛУЗ
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В июне 2019 года сотрудники органов опеки пришли в неблагополучную семью, живущую на улице Брусилова Левобережного района. Осмотрели мальчиков 6 и 11 лет и увидели у них много ссадин и кровоподтеков. Детей отправили в больницу. А с их отчимом, 40-летним воронежцем, состоялся крупный разговор. Оказалось, что мальчиков он бил ремнем четыре года – начиная с 2015-го. «Воспитывал» так. На пьяную голову силы ударов особо не соразмерял. К счастью, тяжелых травм у детей не было.

- Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по пунктам «а» и «г» ч.2 ст.117 УК РФ «Истязание двух заведомо несовершеннолетних лиц» (до семи лет лишения свободы). Прокуратура Левобережного района признала их действия законными. Семья состояла на учете в инспекции по делам несовершеннолетних. Детей после оказания медицинской помощи направили в приют. А мать, также злоупотребляющую спиртным, по всей видимости, лишат родительских прав, - рассказал заместитель прокурора Левобережного района Сергей Санин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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