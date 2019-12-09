2019-12-09T17:04:22+03:00
Происшествия

В Воронеже мошенник «развел» и продавца, и покупателя 40 тонн щебня

Добычей афериста стали 30 тысяч рублей
Юрий КОЗЛОВ
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Полицейские раскрыли аферу, случившуюся в феврале. Почти год назад 44-летний житель Коминтерновского района стал жертвой наглого «развода». Он разместил в Интернете объявление о покупке щебня. По нему позвонил незнакомец и заявил, что готов поставить товар.

40 тонн щебня, действительно, привезли. «Продавец» перезвонил, спросил, доставили ли этот немалый груз. После того, как узнал, что щебень привезли, продиктовал реквизиты своей банковской карты. Покупатель перевел туда 30 тысяч рублей. Однако вскоре с ним связался еще один продавец щебня, оказавшийся настоящим. Аферист вел «двойную» игру. Покупателю он звонил под видом продавца и наоборот.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что эту аферу совершил ранее судимый за другие мошенничества 33-летний житель Казани. Его задержали в Мордовии. В отделе полиции мужчина признал свою вину. Он рассказал, что находил в интернете объявления от покупателей и поставщиков, и звонил обоим.

- Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» (до пяти лет лишения свободы). Суда рецидивист будет дожидаться в следственном изоляторе, - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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