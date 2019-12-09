В Воронежской области руководителей двух УК оштрафовали за долг по электричеству

СЕГОДНЯ 16:23 2019-12-09T16:23:04+03:00

Организации не выполняли обязанности по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги

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В городе Лиски Воронежской области руководителей двух управляющих компаний оштрафовали за нарушение лицензионных требований при управлении многоквартирными домами. Об этом сообщили в пресс-службе облпрокуратуры в понедельник, 9 декабря.

Так, во время прокурорской проверки выяснилось, что руководители ООО «МУЖЭП № 2» и ООО «МУЖЭП № 3 Вектор» не вносили плату за жилое помещение и коммунальные услуги. Из-за этого у обеих организаций образовался долг за потребленное электричество. На момент проверки он составил больше двух млн. рублей у каждой.

Нарушение ставит по угрозу качественное и бесперебойное обеспечения населения электрической энергией.

Прокурор возбудил в отношении генеральных директоров названных управляющих организаций дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований). Мировой суд признал их виновными и назначил наказание в виде штрафа в 25 тысяч рублей каждому.

ИСТОЧНИК KP.RU