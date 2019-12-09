2019-12-09T16:23:04+03:00
Происшествия

В Воронежской области руководителей двух УК оштрафовали за долг по электричеству

Организации не выполняли обязанности по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

В городе Лиски Воронежской области руководителей двух управляющих компаний оштрафовали за нарушение лицензионных требований при управлении многоквартирными домами. Об этом сообщили в пресс-службе облпрокуратуры в понедельник, 9 декабря.

Так, во время прокурорской проверки выяснилось, что руководители ООО «МУЖЭП № 2» и ООО «МУЖЭП № 3 Вектор» не вносили плату за жилое помещение и коммунальные услуги. Из-за этого у обеих организаций образовался долг за потребленное электричество. На момент проверки он составил больше двух млн. рублей у каждой.

Нарушение ставит по угрозу качественное и бесперебойное обеспечения населения электрической энергией.

Прокурор возбудил в отношении генеральных директоров названных управляющих организаций дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований). Мировой суд признал их виновными и назначил наказание в виде штрафа в 25 тысяч рублей каждому.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Большинство воронежцев высказались за смертную казнь
В Воронеже следователя отстранили от дел и оштрафовали за то, что он обыскал адвоката
Воронежское метро пустят по трамвайным маршрутам
В Воронеже возбудили уголовное дело против отчима, лупившего ремнем мальчиков 6 и 11 лет
В Воронежской области поймали двух охотников за бесплатной новогодней сосной
В Воронеже мошенник «развел» и продавца, и покупателя 40 тонн щебня
В Воронежской области 13 чиновников скрывали свои доходы от государства
Одна из старейших школ Воронежа отметила свое 85-летие
В 2020 году на развитие информатизации здравоохранения Воронежской области направят более 1 млрд рублей
Воронежцы хотят, чтобы памятник Семену Сабурову установили на Адмиралтейской набережной
В Воронеже пропал пенсионер, нуждающийся в медицинской помощи
Воронежское и Никольское сельские поселения планируют объединить
В Воронежской области задержали путешественника с рюкзаком героина
И.о. главного тренера воронежского «Бурана» за удар игрока планшетом дисквалифицировали на четыре матча
В воронежской школе отменили занятия из-за холодных батарей
На сносе Воронежской атомной станции теплоснабжений сэкономили 720 млн рублей
Средний размер взятки в Воронежской области вырос до 182 тысяч рублей
В Воронеже брат жены избил ее супруга за постоянное пьянство
В Воронеже за пять минут нашли угнанный автомобиль