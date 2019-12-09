В Воронежской области 13 чиновников скрывали свои доходы от государства
13 чиновников из Воронежской области, а также их супруги сокрыли сведения о собственности - объектах недвижимого имущества и транспорте. Речь идет о семи муниципальных служащих администрации Россоши и Россошанского района, а также восьми руководителях муниципальных учреждений. Они просто «забыли» внести нужны сведения в справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
Тайна раскрылась, когда Россошанская межрайонная прокуратура провела свою проверку. В ряде случаев не указывался доход, полученный от реализации объектов недвижимости, незавершенного строительства и транспортных средств.
- К примеру, одним из руководителей муниципального учреждения сокрыты сведения о полученном доходе свыше 1 млн рублей от продажи автомобиля, а также от безвозмездной сделки (договора дарения) снегохода, - сообщают в прокуратуре.
13 чиновников привлечены к дисциплинарной ответственности. Замглавы администрации района и города Россошь уволились по собственному желанию до рассмотрения актов прокурорского реагирования по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU