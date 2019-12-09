Воронежцы хотят, чтобы памятник Семену Сабурову установили на Адмиралтейской набережной

СЕГОДНЯ 15:42 2019-12-09T19:57:03+03:00

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В Воронеже институт общественного мнения «Квалитас» выяснил, нужен ли памятник Семену Сабурову в городе по мнению местных жителей. И где его лучше установить.

Оказалось, что 70% горожан считают, что увековечить воеводу нужно. А вот противниками установки монумента оказались всего 21% воронежцев. Напомним, в опросе, который проводило правительство Воронежской области, «за» высказались 52% местных жителей, а «против» - 48%.

Гораздо сложнее был вопрос с местом установки. Сначала памятник хотели возвести на площади у ВГУ на месте «Чупа-чупса», ведь там располагалась Воронежская крепость. То есть отсюда берет начало город. Но горожанам и сотрудникам вуза идея не понравилась. Тогда нашлось новое место - Адмиралтейская набережная. Именно за нее отдали голоса 28% местных жителей. Локация у ВГУ заняла второе место - 21,3% голосов. А вот центральную площадь облцентра согласились предоставить воеводе только 12% воронежцев.

В номинации «другое» горожане предложили более 20 вариантов мест для установки памятника. Наибольшее количество набрали «место начала постройки Воронежа» и «на въезде в город».

ИСТОЧНИК KP.RU