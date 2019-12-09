Воронежское и Никольское сельские поселения планируют объединить

СЕГОДНЯ 15:01 2019-12-09T15:01:53+03:00

По задумке, это поможет лучше распределять налоговые поступления от функционирования ОЭЗ

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Воронежское и Никольское сельские поселения могут быть объединены. По словам Дмитрия Маслова, главы Новоусманского района, в основу идеи легли перспективы развития особой экономической зоны «Центр», строительство которой идет рядом с индустриальным парком «Масловский».

По замыслу, официальное объединение муниципальных образований будет способствовать справедливому распределению финансовых поступлений, ведь ОЭЗ должна увеличить налоговые отчисления и в бюджет района, и объединенного сельского поселения.

- Объединение ни в коем случае не будет означать ликвидацию сельсоветов. Будут территориальные отделения администрации, люди будут приходить в привычное место за привычными услугами. Для жителей поселения ничего, кроме вывески, не изменится. Мы рассчитываем на позитивные перемены в будущем, когда особая экономическая зона заработает с полной отдачей. Благодаря новым финансовым возможностям мы сможем быстрее и эффективнее решать проблемы, а их здесь достаточно, - заявил Дмитрий Маслов.

Предшествовать юридическому объединению территорий будут публичные слушания, на которых каждый желающий житель сможет выступить со своим мнением о перспективе такого решения.

ИСТОЧНИК KP.RU