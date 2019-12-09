В Воронеже брат жены избил ее супруга за постоянное пьянство
В Воронеже 40-летнего жителя Ленинского района избил брат его жены. Об этом сам мужчина рассказал полиции.
Выяснилось, что в день происшествия он был дома со своей супругой и спал. При этом мужчина выпил. В это время в его квартиру пришел брат супруги и его приятели. Так как напивался горожанин постоянно, родственник жены решил его проучить.
Один из гостей избил его, а затем ушел. У мужчины медики диагностировали закрытый перелом костей носа и закрытый перелом верхней челюсти.
Сотрудники полиции нашли избивавшего. Им оказался 29-летний воронежец, которого правоохранители задержали по месту жительства.
- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 112 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.
Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU