В Воронеже брат жены избил ее супруга за постоянное пьянство

СЕГОДНЯ 13:24 2019-12-09T13:24:12+03:00

Изменить размер текста: A A

В Воронеже 40-летнего жителя Ленинского района избил брат его жены. Об этом сам мужчина рассказал полиции.

Выяснилось, что в день происшествия он был дома со своей супругой и спал. При этом мужчина выпил. В это время в его квартиру пришел брат супруги и его приятели. Так как напивался горожанин постоянно, родственник жены решил его проучить.

Один из гостей избил его, а затем ушел. У мужчины медики диагностировали закрытый перелом костей носа и закрытый перелом верхней челюсти.

Сотрудники полиции нашли избивавшего. Им оказался 29-летний воронежец, которого правоохранители задержали по месту жительства.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 112 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU