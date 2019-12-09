2019-12-09T13:10:29+03:00
Звезды

Шнур собрал в Воронеже более 10 тыс зрителей

Музыкант со своей группой отыграл два аншлага
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Шнуров в Воронеже.Шнуров в Воронеже.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Гастрольный рекорд установил в Воронеже 7 и 8 декабря Сергей Шнуров со своим "Ленинградом". Два "прощальных" аншлаговых концерта подряд на самой большой площадке. Более 10 тысяч зрителей.

Ледовый дворец "Юбилейный" плавился два дня подряд от эмоций поклонников самого хулиганистого хулигана страны. Шнур как обычно удивил. Сменил майку-алкоголичку на представительный костюм. Но качал также по-шнуровски.

- Ребят, на трибунах, у вас что там, холодно?

После этого поклонники в едином порыве делали руками "балтийскую волну" и подпевали шнуровские хиты наизусть.

Прощальные концерты "Ленинград" раскрасил серпантином, конфетти и фейерверками. Было супер-супер-супер гуд!

Шнур в Воронеже.Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ИСТОЧНИК KP.RU

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