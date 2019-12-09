2019-12-09T12:10:26+03:00
Происшествия

Воронежец сорвался с балкона 17 этажа

Шансов выжить при падении с такой высоты у него практически не было
Виктор ЛЕВШАКОВ
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С 17 этажа одного из домов в Олимпийском бульваре выпал 22-летний воронежец. Парень, по славам очевидцев, сорвался с балкона. Шансов выжить при падении с такой высоты у него практически не было. Тело обнаружили 8 декабря примерно в 15:00.

В пресс-службе регионального СУ СК сообщили, что по факту смерти человека проводится проверка. Следователи осмотрели место происшествия, опросили очевидцев и знакомых погибшего воронежца.

- Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления точно причины смерти. Предварительно можно сказать, что обнаруженные травмы характерны для падения с высоты. Выполняется весь комплекс мероприятий, направленный на выяснение обстоятельств случившегося, - уточнили в СУ СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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