СЕГОДНЯ 12:02 2019-12-09T12:02:26+03:00

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В Самаре выставили на продажу землю с посадки НЛО в Воронеже. Информацию разместил на сайте бесплатных объявлений продавец, представившийся Денисом. Он просит за одну банку с особенной, по его мнению, почвой 50 тысяч рублей. Всего таких банок у него пять.

Мужчина уверяет, что грунт он добыл во время экспедиционной поездки для установления места приземления НЛО (через участвовавшего в прошлом в изучении происшествия одного из ученых). 1 сентября в Воронеже. Продавец даже готов предоставить фотодоказательства, но только при личной встрече. А точное место приземления он расскажет за другую сумму.

Владелец почвы уверен, что отвар из травы, выросшей на этой земле, может излечить от самых разных болезней. Но автор объявления не советует хранить этот грунт дома, так как он может содержать в себе «неизвестные науке излучения, частицы, маркеры».

В своем объявлении мужчина рассказывает и историю, после которой заинтересовался воронежской землей. Осенью 1989 года советские и мировые СМИ сообщили о приземлении пришельцев в Воронеже. Свидетелями аномальных явлений стали десятки местных жителей. В редакцию одной из местных газет пришли несколько родителей. Они уверяли, что несколько дней назад их дети видели инопланетян в Южном парке. Взрослые поначалу отмахнулись от этих историй, но в следующие несколько дней они сами наблюдали в небе странные светящиеся объекты.

Для расследования инцидента была образована специальная комиссия. Но анализ почвы в парке продемонстрировал, что загрязнение в парке не превышает общих показателей по городу и объясняется техногенными факторами. При этом специалисты не исключила, что какое-то аномальное явление действительно могло наблюдаться в те дни, однако земная наука с теми инструментами, которые есть в ее распоряжении, не смогла обнаружить ничего необычного.

ИСТОЧНИК KP.RU