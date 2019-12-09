2019-12-09T11:48:35+03:00
Происшествия

Покупка в интернет-магазине закончилась потерей денег для жительницы Воронежа

Женщина перевела незнакомке 7 тысяч рублей и, конечно, осталась ни с чем
Олег ИВАНОВ
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34-летняя жительница Воронежа получила в мессенджере сообщение якобы от представительницы интернет-магазина с предложением приобрести детскую одежду. Условия при этом были крайне выгодными.

Заинтересовавшись, женщина выбрала для себя товар. Тут же покупательнице были отправлены реквизиты банковской карты для оплаты. Та, не задумываясь, перевела около 7 тысяч рублей. Вот только после перевода средств «продавщица» перестала отвечать.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Полицейские в очередной раз напоминают воронежцам о необходимости тщательно проверять любую, поступающую информацию от незнакомых граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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