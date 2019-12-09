2019-12-09T11:39:30+03:00
Общество

В Воронежской области стали чаще возбуждать уголовные дела, связанные с коррупцией

Ущерб от таких преступлений только в этом году составил почти 43 млн рублей
Олег ИВАНОВ
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9 декабря отмечается Международный день борьбы с коррупцией. За 9 месяцев 2019 года уже было рассмотрено 269 сообщений о взятках. Возбуждено 169 уголовных дел! Это на 7% больше аналогичного показателя прошлого года.

- В структуре возбужденных преобладают уголовные дела о мошенничестве, присвоении денежных средств, получении и даче взяток. За 9 месяцев 2019 года в суд также направлено 12 уголовных дел по обвинению 12 лиц, обладающих особым правовым статусом, в том числе сотрудников органов внутренних дел, адвоката, депутатов органов местного самоуправления и глав сельских поселений, - сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.

Ущерб от коррупционных преступлений только в этом году составил почти 43 млн рублей. На стадии следствия добровольно было возмещено 42,6 млн, что в три раза превышает аналогичный показатель прошлого года. Кроме того, было арестовано имущество и денежные средства на сумму более 14 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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