Более 100 млн рублей потратили на покупку компьютерной техники для медучреждений Воронежской области

СЕГОДНЯ 11:13 2019-12-09T11:13:19+03:00

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Для медучреждений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в Воронежской области, закупили более 1600 компьютеров. Напомним, в прошлом году было куплено еще 1000. Что интересно, все они оснащены отечественной операционной системой. Всего на закупки было выделено более 100 млн рублей. Кроме того, для сотрудников скорой и неотложной медицинской помощи закупили более 100 планшетов.

- У каждого врача, работающего в амбулаторном звене, появился компьютер с установленной медицинской информационной системой. Теперь медик сможет работать с электронной медицинской картой пациента. У жителей нашей области появится доступ к своим медицинским документам на портале Госуслуг, - отметил Сергей Костин, замначальника общего отдела департамента здравоохранения Воронежской области.

В 2018 году было подписано постановление «О единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения» (ЕГИСЗ). Эта система призвана централизовать информацию, поступающую из всех медорганизаций, создать единое «облачное» поле. Так, между поликлиниками будет налажен полный электронный документооборот.

ИСТОЧНИК KP.RU