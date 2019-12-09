В Воронежской области археологи нашли золотой головной убор скифских «амазонок»

СЕГОДНЯ 10:49 2019-12-09T10:51:58+03:00

Изменить размер текста: A A

На Среднем Дону найдено погребение четырех скифских «амазонок». При этом старшая из которых была похоронена в парадном головном уборе - что удивительно, впервые это полностью сохранившийся подобный экземпляр. Об этом сообщили в Институте археологии РАН.

Исследования курганного могильника Девица V проходили на территории Острогожского района Воронежской области. Он известен археологам с 2000-х годов. С 2010 года памятник исследуют специалисты Донской экспедиции Института археологии РАН.

- Найденный калаф - это уникальная находка. Это первый целый головной убор на памятниках скифского времени, найденный на Среднем Дону, и он найден in situ, на месте, на черепе. Конечно, раньше находили подобные уборы в известных богатых курганах Скифии, но лишь единицы были обнаружены археологами: чаще их находили сначала крестьяне, потом их изымали полицейские, помещики, и находки, пока доходили до специалистов, проходили через множество рук, и поэтому неизвестно, насколько они сохранились. Здесь же мы можем быть уверены в том, что находка сохранилась полностью, - отметил на заседании Ученого совета Института археологии РАН руководитель Донской экспедиции Валерий Гуляев.

Институт археологии РАН

Во время раскопок археологи обнаружили остатки гробницы, в которую вел узкий вход-дромос с восточной стороны. В кургане были погребены четыре женщины разного возраста: две молодые женщины 20-29 и 25-35 лет, девочка-подросток 12-13 лет и женщина 45-50 лет. Их погребли одномоментно.

При этом оказалось, что захоронение было ограблено еще в древности: во время раскопок открылся грабительский ход, прорытый сбоку с северной части до центра кургана. Но ограбленной оказалась лишь северная и восточная часть гробницы, где находились останки подростка и одной из молодых женщин.

- У южной и западной стены находились два нетронутых скелета, уложенных на деревянные ложа, покрытые травяными подстилками. Один из них принадлежал молодой женщине, погребенной в «позе всадника»: как показали исследования антропологов, чтобы уложить ее таким образом, были подрезаны сухожилия на ногах. Под левым плечом «всадницы» находилось бронзовое зеркало, слева лежали два копья, на левую руку был надет браслет из стеклянных бусин. В ногах находились два сосуда: лепная курильница и чернолаковый одноручный канфар, который был изготовлен во второй четверти IV века до н.э, - сообщают в Институте археологии РАН.

Вторая женщина лет 45-50 была похоронена в парадном головном уборе - калафе, от которого сохранились пластины, украшенные растительным орнаментом, и ободки с подвесками в виде амфор. Все сделано из сплава, в котором примерно 65-70% составляет золото, а оставшаяся часть - это примеси меди, серебра и совсем небольшой процент железа.

ИСТОЧНИК KP.RU