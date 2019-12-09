2019-12-09T10:21:24+03:00
Происшествия

В Воронежской области в перевернувшейся иномарке погиб 16-летний подросток

Также двое парней, которым было по 18 лет
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Последствия аварииПоследствия аварииФото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.
Изменить размер текста:

8 декабря примерно в 5:30 в Воронежской области 18-летний водитель автомобиля Datsun On-Do не справился с управлением и съехал в кювет. Машина на большой скорости перевернулась. ДТП случилось на 7 км автодороги «Эртиль-Ячейка-Битюг».

- В результате ДТП 16-летний пассажир скончался от полученных травм. Водитель и еще один 18-летний пассажир получили повреждения и доставлены в медицинское учреждение, - уточнили в региональном ГУ МВД.

По данному факту полицейские проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24