В Воронежской области в перевернувшейся иномарке погиб 16-летний подросток
Также двое парней, которым было по 18 лет
Последствия аварииФото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.
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8 декабря примерно в 5:30 в Воронежской области 18-летний водитель автомобиля Datsun On-Do не справился с управлением и съехал в кювет. Машина на большой скорости перевернулась. ДТП случилось на 7 км автодороги «Эртиль-Ячейка-Битюг».
- В результате ДТП 16-летний пассажир скончался от полученных травм. Водитель и еще один 18-летний пассажир получили повреждения и доставлены в медицинское учреждение, - уточнили в региональном ГУ МВД.
По данному факту полицейские проводят проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU