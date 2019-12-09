Воронежская область приблизилась к концу списка регионов с вредными привычками

СЕГОДНЯ 08:20 2019-12-09T08:22:44+03:00

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Самый здоровый образ жизни в России ведет население северокавказских республик — Чечни, Ингушетии, Дагестана, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии. Такие выводы можно сделать, опираясь на рейтинг регионов по отсутствию вредных привычек, составленный специалистами Ria.ru.

Воронежская область расположилась на 66 строчке из 85 возможных. Хотя в прошлом году мы были 63-ми. При расчетах учитывались потребление алкоголя и табачных изделий, число преступлений, совершенных в состоянии опьянения, а также смертность от отравлений спиртным. Опирались составители рейтинга на данные 2018 года - Росстата и Генпрокуратуры.

Так, нашему региону по этой методике удалось набрать только 61,8 балла. Для сравнения соседняя Тамбовская область находится среди лидеров - седьмое место (80,3 балла).

Жители Ямала, Камчатки и Магаданской области, напротив, не торопятся отказываться от вредных привычек - они заняли три последних места, заработав чуть больше 44 баллов.

ИСТОЧНИК KP.RU