Жительница Воронежа сначала пострадала от угонщиков, а потом – от мошенников
55-летняяжительница Воронежа пострадал дважды. В первый раз от воров, которые, угнали ее автомобиль. Во второй раз – от мошенников, воспользовавшихся случаем.
Параллельно с заявлением в полицию об угоне машины, автовладелица дала в интернете объявление, в котором пообещала вознаграждение за информацию о нахождении транспорта. На него сразу откликнулись … мошенники. Неизвестный мужчина позвонил и сообщил, что знает, где находится угнанная машина. За эту информацию он запросил 100 тысяч рублей. Деньги нужно было перевести по указанным реквизитам. Выполнив перевод, потерпевшая не получила никакой информации об авто и снова пошла в полицию.
Всего за минувшие сутки воронежцы потеряли 400 тысяч из-за мошенников.
ИСТОЧНИК KP.RU