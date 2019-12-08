2019-12-08T15:10:38+03:00
Происшествия

Жительница Воронежа сначала пострадала от угонщиков, а потом – от мошенников

За «информацию об угнанной машине» она отдала злоумышленникам 100 тысяч рублей
Елена ФЕДЯШЕВА
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За сутеи воронежцы отдали мошенникам 400 тысяч рублей.За сутеи воронежцы отдали мошенникам 400 тысяч рублей.Фото: из архива «КП»
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55-летняяжительница Воронежа пострадал дважды. В первый раз от воров, которые, угнали ее автомобиль. Во второй раз – от мошенников, воспользовавшихся случаем.

Параллельно с заявлением в полицию об угоне машины, автовладелица дала в интернете объявление, в котором пообещала вознаграждение за информацию о нахождении транспорта. На него сразу откликнулись … мошенники. Неизвестный мужчина позвонил и сообщил, что знает, где находится угнанная машина. За эту информацию он запросил 100 тысяч рублей. Деньги нужно было перевести по указанным реквизитам. Выполнив перевод, потерпевшая не получила никакой информации об авто и снова пошла в полицию.

Всего за минувшие сутки воронежцы потеряли 400 тысяч из-за мошенников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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