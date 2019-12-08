Охотники за металлом разворотили перила нагорной лестницы в центре Воронежа

СЕГОДНЯ 12:07 2019-12-08T13:35:41+03:00

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В Центральном районе Воронежа в ночь на субботу, 7 декабря, неизвестные охотники за металлом попытались украсть перила нагорной лестницы на улице Луначарского, ведущие в железнодорожному переходу. В итоге часть поручней оказалась разрушена, часть – вырвана из земли (видно, что вандалы действовали с помощью машины), а часть перил вовсе исчезла. Из-за нарушения целостности вся конструкция накренилась и местами обрушилась. Очевидно, что воры намерены вернуться и завершить намеченное. Учитывая нынешнее состояние перил, это не представляет трудности и является лишь вопросом времени.

Очевидно, что вандалы действовали с помощью техники, чтобы вырвать из земли столбыФото: Елена ФЕДЯШЕВА

Надеемся, управа Центрального района примет меры к сохранению перил, в противном случае с наступлением морозов травматизма на лестнице горожанам не избежать.

В управе пообещали восстановить перила лестницы силами районного комбината благоустройства в течение следующей недели.

ИСТОЧНИК KP.RU