В аварии «Хундая» с грузовиком под Воронежем погибли мужчина и женщина
Субботу вечером около 18.35 в Аннинском районе на трассе произошло смертельное ДТП. 22-летний воронежец, водитель «Хундай-Солярис» по невыясненной пока причине выехал на полосу встречного движения и там столкнулся с грузовиком «МАЗ» с прицепом под управлением 40-летнего жителя Воронежской области.
В результате аварии водитель легкового автомобиля получил смертельные ранения и погиб на месте. Его пассажиры – 44-летняя женщина и 12-летняя девочка – попали в больницу. Врачи безуспешно пытались спасти женщину, ее раны также оказались смертельными.
Полицейские выясняют обстоятельства и подробности ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU