2019-12-08T10:01:59+03:00
Происшествия

В аварии «Хундая» с грузовиком под Воронежем погибли мужчина и женщина

В легковушке выжил только ребенок
Елена ФЕДЯШЕВА
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Полицейские проводят проверку по факту аварииПолицейские проводят проверку по факту аварииФото: из архива «КП»
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Субботу вечером около 18.35 в Аннинском районе на трассе произошло смертельное ДТП. 22-летний воронежец, водитель «Хундай-Солярис» по невыясненной пока причине выехал на полосу встречного движения и там столкнулся с грузовиком «МАЗ» с прицепом под управлением 40-летнего жителя Воронежской области.

В результате аварии водитель легкового автомобиля получил смертельные ранения и погиб на месте. Его пассажиры – 44-летняя женщина и 12-летняя девочка – попали в больницу. Врачи безуспешно пытались спасти женщину, ее раны также оказались смертельными.

Полицейские выясняют обстоятельства и подробности ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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