В лифтах воронежских многоэтажек начали восстанавливать кнопки второго этажа

СЕГОДНЯ 09:02 2019-12-08T09:02:30+03:00

Раньше жильцы первых двух этажей этих домов не оплачивали подъемники

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Наша читательница, проживающая в девятиэтажном доме на улице В.Невского рассказала о том, что в конце ноября в их подъезде появился мастер, который установил в лифте кнопку второго этажа. Такая же кнопка появилась и на лестничной клетке.

- Дом у нас старого образца. Этой кнопки – ни в лифте, ни на этаже не было долгие годы: ее убрали по договоренности с домоуправлением и мы никогда не пользовались лифтом и не платили за него, - рассказала Оксана.

На вопрос жильцов о причинах нововведения слесарь смог ответить лишь то, что у него задание восстановить кнопки во всех домах Северного микрорайона.

- Подозреваем, что со следующего месяца в наших квитанциях появится плата за лифт, - предположили жильцы.

В пресс-центре ЖКХ Воронежа затруднились пояснить данное нововведение, но отметили, что плата за лифт начисляется всем собственникам дома, вовсе не за пользование подъемным механизмом, а как расходы на содержание общедомового имущества.

ИСТОЧНИК KP.RU