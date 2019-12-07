В Воронеже стартует благотворительная акция «Добрый Новый год»

СЕГОДНЯ 19:57 2019-12-07T19:59:09+03:00

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До самого волшебного праздника осталось всего три недели. В преддверии Нового года в Воронеже снова стартует ежегодная благотворительная акция "Добрый Новый год".

Марафон добра проводится для оказания помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации: сиротам, ребятам, родившимся в местах заключения, бездомным.

С 19 по 23 декабря в воронежских клубах пройдут благотворительные концерты, на которых организуют сбор подарков. Воронежцев просят принести настольные игры, наборы для творчества, пазлы, карандаши, фломастеры, книги, средства гигиены.

26 декабря в 18.00 в культурно-досуговом центре "Шинник" (ул. Ростовская, 39) пройдет большой новогодний концерт, где подарки вручат по назначению.

Сдать свои подарки неимущим воронежцы могут по адресам:

КДЦ "Шинник" (ул. Ростовская,39, тел. 243-16-65);

КДЦ "Левобережье" (ул. Менделеева,38, тел. 243-00-71);

КДЦ "Северный" (Московский пр-т, 131, тел. 274-58-33);

Клуб "Боровое" (ул. Героев России, 2д, тел. 227-03-41);

Клуб "Восток" (ул. Конституции, 7а, тел. 227-48-39);

Клуб "Краснолесье" (ул. Ген. Лохматикова, 13, тел. 259-40-75);

Клуб "Малышево" (ул. Октябрьская, 236, тел. 220-36-44);

Клуб "Масловский" (ул. 206-й Стрелковой дивизии, 308, тел. 244-00-35);

Клуб "Октябрь" (ул. Куйбышева, 23а, тел. 241-63-80);

Клуб "Подгорное" (пл. Советов, 28а, тел. 264-31-70);

Клуб "Подклетное" (ул. Арбатская, 66, тел. 243-98-27);

Клуб "Первомайский" (ул. Центральная, 44, тел. 241-37-42);

Клуб "Придонской" (ул. Защитников Родины, 2, тел. 243-41-84);

Клуб "Репное" (ул. Репненская, 82, тел. 221-73-41);

Клуб "Тенистый" (ул. Тепличная, 20б, тел. 234-23-00);

Клуб "Шилово" (ул. Теплоэнергетиков, 8а, тел. 272-87-21);

Офис МБУК "Централизованная клубная система" (ул. Мира, 4, тел. 280-29-00).

ИСТОЧНИК KP.RU