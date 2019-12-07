2019-12-07T16:36:54+03:00
Звезды

Воронежскую детвору приглашают в гости к Деду Морозу

Представления пройдут в лесу
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Новогоднюю афишу пополнило праздничное путешествие «В гости к Деду Морозу». В представлениях, которые пройдут на базе отдыха "Лесная сказка", примут участие артисты Московского цирка.

В программе квест в сказочном городке, посещение терема Деда Мороза и волшебный чай с волшебником и пряниками от Снегурочки, шоу дрессированных крокодилов, фотосессии со сказочными персонажами и животными.

Представления пройдут с 20 декабря по 12 января в 11.00, 13.00,15.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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