Воронежскую детвору приглашают в гости к Деду Морозу
Представления пройдут в лесу
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Новогоднюю афишу пополнило праздничное путешествие «В гости к Деду Морозу». В представлениях, которые пройдут на базе отдыха "Лесная сказка", примут участие артисты Московского цирка.
В программе квест в сказочном городке, посещение терема Деда Мороза и волшебный чай с волшебником и пряниками от Снегурочки, шоу дрессированных крокодилов, фотосессии со сказочными персонажами и животными.
Представления пройдут с 20 декабря по 12 января в 11.00, 13.00,15.00.
ИСТОЧНИК KP.RU