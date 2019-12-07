За сутки жители Воронежской области подарили мошенникам более полумиллиона рублей

СЕГОДНЯ 14:29 2019-12-07T14:29:09+03:00

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Воронежцы с пугающей периодичностью продолжают доверять данные своей карты лже-сотрудникам банков. За 6 декабря жертвами мошенников стали сразу 11 жителей региона. В общей сложности ущерб доверчивых людей составил более 500 тысяч рублей.

41-летнему жителю Левобережного района позвонил «сотрудник службы безопасности банк» и сообщил, что на его счет совершена атака неустановленных хакеров, которые, вероятнее всего, находятся за границей. Они пытаются списать деньги. Чтобы спасти накопления, необходимо сообщить персональные данные и коды из СМС, чтобы «служба безопасности» убедилась в том, что общается с настоящим владельцем счетов.

- Мужчина выполнил все инструкции звонившего, после чего с ее счета исчезло 183 тысячи рублей. Соблюдайте бдительность при разглашении личных данных неизвестным лицам, представляющимся сотрудниками финансовых учреждений, с особой осторожностью переводить денежные средства на неизвестные реквизиты и никому не сообщать никаких кодов из СМС сообщений, - отметили в ГУ МВД России по Воронежской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU