В Воронеже на пожаре спасли 9 человек, один попал в больницу

СЕГОДНЯ 13:55 2019-12-07T14:06:01+03:00

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Сегодня, 7 декабря, утро воронежцев, живущих на Московском проспекте в районе пересечения с улицей Лидии Рябцевой, нарушили пожарные сирены.

- Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 7.46. Горела квартира на Московском проспекте, 20, - сообщили в ГУ МЧС России по Воронежской области. - На место выехали два пожарных расчета. Эвакуировали 9 человек, одного отправили в больницу. Пожар ликвидировали через 20 минут после сигнала. В квартире повреждена огнем комната и коридор. Специалисты выясняют, что стало причиной возгорания.

В соцсетях очевидцы поделились видео пожара.

Спасатели напоминают: в случае ЧП звоните по номерам вызова экстренных служб «112» или «101», телефон доверия ГУ МЧС по Воронежской области 8(473)277-99-00. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.

ИСТОЧНИК KP.RU