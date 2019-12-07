Скоростной трамвай не появится в Воронеже раньше 2030 года

СЕГОДНЯ 11:05 2019-12-07T11:05:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Если воронежцы посчитают целесообразным для города скоростной трамвай, то он может появиться не раньше 2030-2035 годов, сообщил заместитель руководителя городского управления транспорта Максим Захаров. Чиновник поделился соображениями 6 декабря в ходе прямого эфира в аккаунтах областного правительства в соцсетях.

Решение о необходимости легкорельсового транспорта примут после анализа ситуации.

- Воронежцам предлагается скоростной трамвай. Но пока поставлена задача по поиску и привлечению подрядчика, который ответит на три вопроса: целесообразности такого транспорта, какой именно его вид необходим Воронежу и какие трассировки должны быть, третий вопрос - о финансировании, - отметил Максим Захаров.

Предполагается, что скоростной трамвай станет основным видом транспорта, автобусные маршруты станут вспомогательными, «подвозящими».

В 2020-м займутся поиском подрядчика, который проведет научно-исследовательскую работу. К концу 2020 года итоги представят горожанам.

Напомним, с 2017 года воронежские власти активно продвигали идею строительства метро, представляя несколько проектов. Хотя горожане отнеслись к ней скептически в виду дорогвизны. А мэрия Воронежа пыталась взыскать с компании-разработчика технико-экономического обоснования легкорельсовго транспорта около 10 миллионов.

ИСТОЧНИК KP.RU