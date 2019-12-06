Воронежец нанял ремонтировать свою квартиру 49 «Равшанов и Джамшутов»

СЕГОДНЯ 17:07 2019-12-06T17:08:58+03:00

Сделал он это фиктивно, чтобы помочь им встать на учет. Небескорыстно, конечно

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Участковые отдела полиции № 5 вновь поймали на любимом незаконном заработке 27-летнего воронежца. Молодого человека уже судили за небескорыстную помощь нелегальным мигрантам. Однако уроком ему это не послужило.

На этот раз мужчина помог 49 нелегальным гастарбайтерам встать на регистрационный учет в Воронеже. Сделал он это просто: составил с ними договор на ремонт его квартиры. На самом деле гастарбайтеры там не жили и ничего не делали.

- Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции», решается вопрос об избрании для мужчины меры пресечения. Максимальное наказание, грозящее ему, - пять лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU