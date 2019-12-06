2019-12-06T16:04:12+03:00
Происшествия

Воронежских чиновников привлекли к ответственности за нарушения на детских площадках

Объекты угрожали жизни и здоровью малышей
Юлия ДИДЕНКО
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В Семилукском районе прокуратура нашла нарушения в содержании детских игровых и спортивных площадок, которые угрожали жизнью и здоровью людей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу, 6 декабря.

Так, спортивное оборудование в Медвеженской и Девицкой школах: турникеты, металлические канаты, футбольные ворота, рукоходы не испытывались на устойчивость к опрокидыванию, креплению и деформации. А на футбольных воротах Девицкой школы были выступающие острые элементы креплений, которые не отшлифовали и не закрыли защитой.

Кроме того, качели в спортивном комплексе в Латненском сельском поселении были сломаны. Там отсутствовали деревянные элементы сидения. А чиновники не проводили ее ежегодные проверки.

На всех детских игровых площадках отсутствовали информационные таблички, содержащие правила и возрастные требования при использовании оборудования, а также номера телефонов служб спасения.

- По итогам проверки прокурор района внес представления в адрес директоров школ, а также главе администрации Латненского сельского поселения об устранении нарушений закона. трое должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Нарушения устранены, - прокомментировали в прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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