Воронежский пенсионер раскусил мошенников по телефону

СЕГОДНЯ 15:06 2019-12-06T15:06:25+03:00

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В Воронеже пенсионер смог распознать мошенника по телефону. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в пятницу, 6 декабря.

Так, в полицию обратился 68-летний житель Советского района. Он рассказал, что ему на стационарный телефон позвонил мошенник и представился следователем несуществующего в Воронеже отдела полиции. Он заявил, что внука мужчины задержали по подозрению в совершении преступления. А для решения вопроса о непривлечении его к ответственности дедушке надо было заплатить 500 тысяч рублей. Пенсионер понял, что его обманывают, бросил трубку и пошел к правоохранителям.

Всего за сутки в Воронеже зарегистрировано пять сообщений о мошенничествах. Общий ущерб составил свыше 700 тысяч рублей. По всем фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», а также ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU