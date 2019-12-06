СЕГОДНЯ 14:02 2019-12-06T14:02:33+03:00

Мужчина сдавал украденное в точки сбыта и получал за это деньги

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В Воронеже поймали похитителя автомобильных аккумуляторов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в пятницу, 6 декабря.

Так, в октябре в полицию с заявлениями о пропаже аккумуляторов обратились сразу несколько местных жителей. Правоохранители выяснили, что все преступления совершаются по похожему сценарию. Вор передвигался со своим знакомым на автомобиле ВАЗ, повреждал отечественные авто, похищал имущество и сбегал.

Вора установили. Им оказался 35-летний местный житель, которого ранее уже несколько раз судили за аналогичные преступления. В отделе полиции он признал вину в трех кражах. Мужчина рассказал, что сдавал аккумуляторы в точки сбыта похищенного.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 158 К РФ «Кража». Теперь ему грозит до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU