2019-12-06T14:02:33+03:00
Происшествия

В Воронеже поймали похитителя автомобильных аккумуляторов

Мужчина сдавал украденное в точки сбыта и получал за это деньги
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Воронеже поймали похитителя автомобильных аккумуляторов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в пятницу, 6 декабря.

Так, в октябре в полицию с заявлениями о пропаже аккумуляторов обратились сразу несколько местных жителей. Правоохранители выяснили, что все преступления совершаются по похожему сценарию. Вор передвигался со своим знакомым на автомобиле ВАЗ, повреждал отечественные авто, похищал имущество и сбегал.

Вора установили. Им оказался 35-летний местный житель, которого ранее уже несколько раз судили за аналогичные преступления. В отделе полиции он признал вину в трех кражах. Мужчина рассказал, что сдавал аккумуляторы в точки сбыта похищенного.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 158 К РФ «Кража». Теперь ему грозит до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже почти год разыскивают 29-летнего мужчину
Воронежец нанял ремонтировать свою квартиру 49 «Равшанов и Джамшутов»
В Воронежской области из-за грубых санитарных нарушений закрыли кафе
Водитель, сбивший насмерть пенсионерку в центре Воронежа, сядет на три года
В Воронеже набор продуктов для новогоднего стола за год подорожал на 400 рублей
Житель Воронежской области снова выйдет на борьбу со снегом на своем новогоднем тракторе
Воронежских чиновников привлекли к ответственности за нарушения на детских площадках
Источником сброса химических отходов в ливневку у воронежского квартала могло быть пищевое предприятие
Воронежские следователи проверят условия содержания пациентов в психоневрологическом интернате
Воронежский пенсионер раскусил мошенников по телефону
Под Воронежем на заводе трупы животных кидали прямо на землю
В 2019-2020 годах в Воронежской области создадут почти 15 тысяч новых мест в детсадах и школах
Мэрия Воронежа вместо 10 миллионов взыскала с неудачливого разработчика метро всего 585 тысяч
Стало известно, как именно будут ликвидировать 33 воронежских маршрута
В Воронеже построят ультрасовременную подстанцию скорой помощи
Воронежский Дворец творчества детей и молодежи разработал 160 образовательных программ
Жительница Воронежа добилась ремонта ступенек в многоквартирном доме
В Воронеже благодаря местному жителю убрали огромную свалку в лесу у санатория
Воронежец оплатил долги по алиментам на 250 тысяч, когда его не пустили за границу