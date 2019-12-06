2019-12-06T14:00:35+03:00
Общество

Воронежский Дворец творчества детей и молодежи разработал 160 образовательных программ

Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов поздравил крупнейшее многопрофильное образовательное учреждение в системе допобразования региона с 85-летием
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Торжественное собрание, посвященное юбилею организации, состоялось 5 декабря. По поручению председателя Воронежской областной Думы Владимира Нетёсова Почетные грамоты и Благодарности Воронежской областной Думы сотрудникам учреждения вручил председатель Комитета по местному самоуправлению, связям с общественностью и средствам массовых коммуникаций Артём Зубков. Также парламентарий передал поздравительный адрес от регионального парламента директору Дворца творчества детей и молодежи Сергею Карпову.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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