2019-12-06T15:04:10+03:00
Общество

Воронежец оплатил долги по алиментам на 250 тысяч, когда его не пустили за границу

Он боялся потерять работу, связанную с командировками за рубеж
Артем ИЛЬИН
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27-летний воронежец не хотел платить алименты на содержание шестилетнего сына. Приставам Левобережного района пришлось заставить нерадивого папашу позаботиться о своем ребенке.

Оказалось, что работа мужчины связана с частыми заграничными командировками. И запрет на выезд из России для него автоматически означает увольнение. Приставы, естественно, закрыли ему возможность покинуть страну. Горе-папаша быстро понял «расклад» и не замедлил перечислить накопившиеся долги по алиментам – 250 тысяч рублей.

А чтобы мужчина дальше не «забывал» платить алименты, его работодателю направили постановление об автоматическом удержании на эти цели четверти зарплаты сотрудника.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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