2019-12-06T14:25:32+03:00
Общество

В Воронеже четыре подземных перехода начнут реконструировать в конце лета 2020 года

В них появятся пандусы, видеокамеры и платные туалеты [фото]
Юрий КОЗЛОВ
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Примерно так будут выглядеть фасады переходов.Примерно так будут выглядеть фасады переходов.Фото: предоставлено управлением информации мэрии Воронежа.
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В мэрии Воронежа определились с дальнейшей судьбой переходов на проспекте Революции, улицах Ворошилова, Димитрова и на Московском проспекте. На данный момент они находятся в очень разном состоянии. На Ворошилова и Димитрова пустынно, на проспекте Революции, напротив, много магазинов и на первый взгляд, он не очень-то и нуждается в реконструкции. Но самый ужасный переход на Московском проспекте. После пожара, который произошел почти ровно два года назад, 7 декабря 2017 года, ходить по нему страшновато. Его половина (та, где раньше были магазины) скрывается во тьме.

Что же будет с переходами не в таком уж отдаленном будущем? Их, как и «собрата» у цирка, возьмут в концессию. Победители торгов должны будут оборудовать пандусы для инвалидов, стариков и мамочек с колясками, поставить видеокамеры и оборудовать платные туалеты. А в дальнейшем – поддерживать в переходах порядок и чистоту.

– Общий объем частных вложений в реконструкцию по условиям конкурсной документации составит больше 45 миллионов рублей, – рассказал мэр Воронежа Вадим Кстенин. - Переходы останутся в муниципальной собственности и по истечении 20 лет вернутся для эксплуатации городскими службами.

Глава города обосновал решение о передаче переходов в концессию так:

- У нас уже есть негативный опыт, когда вандалы уничтожили ремонт в подземном переходе на Плехановской, несмотря на установленные там камеры. Именно организация цивилизованной торговли позволит сохранить объекты и поддерживать их. При этом муниципальный бюджет не будет нести расходов, наоборот – соглашениями предусмотрена концессионная плата - как минимум 2,8 миллиона рублей в год.

«Отбивать деньги» концессионеры будут за счет размещения банкоматов, платежных терминалов, торговых автоматов, рекламы, а также за счет платных туалетов.

А такими их планируют сделать внутри. Фото: предоставлено управлением информации мэрии Воронежа.

А такими их планируют сделать внутри.Фото: предоставлено управлением информации мэрии Воронежа.

Каждый из переходов должны реконструировать не более чем за два года. Потенциальные концессионеры могут предложить ускоренный вариант работ, который, однако, не должен сказаться на качестве, а также повышенные платежи в бюджет. В этом случае шансы на победу на торгах возрастают.

При реконструкции концессионеры должны будут установить дорожные знаки подземных переходов, указатели улиц, на которые они выходят, а также важных объектов внутри. Кроме того, их обяжут оборудовать торговые места, сделать гидроизоляцию плит перекрытия и подземной части входных групп и усилить несущие конструкции.

- В случае отсутствия интереса у инвесторов город будет искать собственные средства для приведения этих переходов в подобающий вид, – добавил мэр Вадим Кстенин.

Итоги конкурсов комиссия подведет до 26 июня 2020 года. В течение десяти дней после этого объекты должны передать концессионерам. Реконструкция начнется в конце лета 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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