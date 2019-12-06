2019-12-06T11:58:42+03:00
Звезды

В Воронеже Филипп Киркоров заинтриговал поклонниц объятиями с блондинкой

Короля эстрады встречала на вокзале организатор соревнований по джигитовке Мария Шунина
Артем ИЛЬИН
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Вокзал для двоих - Филиппа Киркорова и Марии Шуниной.Вокзал для двоих - Филиппа Киркорова и Марии Шуниной.Фото: Инстаграм.
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Филипп Киркоров выложил фото и видео с воронежского вокзала. Там звезда эстрады горячо обнимает блондинку Марию Шунину. Девушка также выложила съемку с Киркоровым на своей странице в соцсети. И написала ему там обращение: «Дорогой друг, спасибо за прекрасный день!!!»

На видео попало общение Киркорова с Марией:

- Вот мы и прибыли в Воронеж. Мария, моя подруженция, - мы поедем к лошадкам? Вспомним молодость?

- Ваш конь вас ждет, - ответила девушка.

Также на фото попало, как парочка кормила лошадей и гладила пони. Мария занимается организацией соревнований по джигитовке. Так что способ проведения досуга был предсказуем.

Кстати, на концерте знойного русского болгарина в Сити-парке «Град» 5 декабря, как обычно, был аншлаг. Шоу Киркоров делать умеет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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