2019-12-06T10:00:09+03:00
Происшествия

В Воронежской области «семерка» врезалась в фуру: водитель и пассажир погибли

ДТП случилось в Бобровском районе [фото]
Юрий КОЗЛОВ
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Грузовик протащил "семерку" до обочины дороги.Грузовик протащил "семерку" до обочины дороги.Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.
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В четверг, 5 декабря, в 20.15 на 597 километре трассы «Дон» в Бобровском районе произошло страшное ДТП.

- Водитель «семерки», 50-летний житель Воронежской области, ехавший со стороны Ростова-на-Дону в направлении Москвы, выехал на встречную полосу. Там он врезался в ехавшую навстречу фуру «Мерседес Бенц Акрос» с полуприцепом. В аварии погибли водитель легковой машины и его 23-летний пассажир. 40-летний шофер фуры, житель Ростов-на-Дону, за медицинской помощью не обращался, - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Всего 5 декабря в Воронежской области зарегистрировали 145 ДТП. 107 из них случились в Воронеже, 30 – в районах, 8 – на федеральных трассах. В десяти авариях два человека погибли, десять получили травмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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